Cheik Niasse è destinato a lasciare il Verona nei prossimi giorni, non rientrando più nei piani del club gialloblù. Nelle scorse settimane, riporta Alfredo Pedullà, per il centrocampista dell'Hellas ci sono state già alcune trattative che poi non sono andate in porto, ad esempio con il club russo del Rubin Kazan.

Ci sono, attualmente, alcune altre piste estere che porterebbero all'Al-Jazira e Konyaspor, ma nelle ultime ore anche il Frosinone si è fatto avanti per il mediano senegalese classe 2000.

Una decisione definitiva è attesa a breve. Niasse lascerà il Verona dopo 31 presenze dal gennaio 2025. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto dallo Young Boys, l'opzione ha poi portato al suo ingaggio a titolo definitivo all'Hellas per 2 milioni di euro.