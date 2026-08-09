Catania avanti sul Vicenza, Ascoli ok con il Potenza. Oggi altre due gare del turno preliminare, poi via ai trentaduesimi
Mulattieri si presenta
La nuova edizione della Coppa Italia è iniziata. Ad aprire l'edizione 2026-27 è stata la sfida tra Vicenza e Catania, che ha visto la vittoria dei siciliani ai rigori, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Moncini e Cicerelli. L'Ascoli ha eliminato il Potenza in rimonta: 3-1 con reti di Milanese, Gori e Corradini.
Nel weekend di Ferragosto arriverà invece il momento dei trentaduesimi, e inizieranno a scendere in campo anche le squadre di Serie A (non teste di serie). Sono invece già qualificate agli ottavi Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.Verona-Virtus Entella si giocherà domenica 16 agosto alle 20.45 al Bentegodi.
IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA 2026/27.
TURNO PRELIMINARE
- Vicenza-Catania: 1-1 [4-5 d.c.r] (25' Moncini; 40' Cicerelli)
- Ascoli-Potenza: 3-1 (1' Selleri, 45' Milanese, 68' Gori, 90' Corradini)
- Arezzo-Union Brescia: domenica 9 agosto alle 19:45
- Benevento-Ravenna: domenica 9 agosto alle 21:00
TRENTADUESIMI DI FINALE
- Parma-Catania: venerdì 14 agosto alle 18:00
- Cagliari-Vincente di Arezzo-Union Brescia: venerdì 14 agosto alle 18:30
- Monza-Avellino: venerdì 14 agosto alle 20:45
- Fiorentina-Vincente di Benevento-Ravenna: venerdì 14 agosto alle 21:00
- Catanzaro-Südtirol: sabato 15 agosto alle 18:00
- Udinese-Padova: sabato 15 agosto alle 18:30
Venezia-Modena: sabato 15 agosto alle 20:45
- Torino-Carrarese: sabato 15 agosto alle 21:15
- Frosinone-Juve Stabia: domenica 16 agosto alle 18:00
- Genoa-Ascoli: domenica 16 agosto alle 18:30
- Hellas Verona-Virtus Entella: domenica 16 agosto alle 20:45
- Lazio-Mantova: domenica 16 agosto alle 21:15
- Pisa-Empoli: lunedì 17 agosto alle 18:00
- Sassuolo-Cesena: lunedì 17 agosto alle 18:30
- Cremonese-Sampdoria: lunedì 17 agosto alle 20:45
- Palermo-Lecce: lunedì 17 agosto alle 21:15
- SEDICESIMI: mercoledì 2 settembre 2026 e martedì 15 settembre 2026
- OTTAVI DI FINALE: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 mercoledì 13 gennaio 2026
- QUARTI DI FINALE: mercoledì 3 febbraio 2027 e mercoledì 10 febbraio 2027
- SEMIFINALI: mercoledì 3 marzo 2027 e mercoledì 21 marzo 2027
- FINALE: mercoledì 19 maggio 2027
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