Il Cagliari apprezza molto Kieron Bowie e ha mosso i primi passi per arrivare all'attaccante scozzese. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Bowie è stato acquistato dal Verona per circa sei milioni dall'Hibernian firmando un quadriennale con l'Hellas. Il Cagliari è in pressing, il Verona sta provando a resistere perché vorrebbe puntare su Bowie anche in B.

Fondamentale sarà la volontà del calciatore, che nel finale di stagione aveva rimandato la decisione sul futuro al post campionato. Ora starà a Sogliano cercare di convincere Bowie, autore di 4 reti nella seconda parte dello scorso torneo, a restare in gialloblù. Il Cagliari ha chiamato.

Oggi sarà una giornata importante anche per l'eventuale cessione di altri giocatori. Col Venezia è infatti previsto un incontro per valutare i trasferimenti di Bella-Kotchap, Bradaric, Montipò e Orban.