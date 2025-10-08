Le altre veronesi: Legnago, Aliu è già una garanzia

In estate il Legnago (serie D, girone C) è andato sul sicuro. Per tentare la pronta risalita ha ingaggiato uno specialista dell'area di rigore, l'esperto Grasjan Aliu .

Trentasei anni e un pensiero fisso, il gol. Ogni estate c'è la file per lui. Tutte le big se lo contendono, questa volta l'attaccante ha accettato la corte del Legnago. Il club veronese è retrocesso nonostante le ambizioni, dopo un difficile campionato di C (girone B). Con lui vuole tornare in alto e Aliu ha già risposto come sa fare, comportandosi da perfetto uomo d'area.