Il quotidiano scozzese parla di club interessati anche in Italia e Inghilterra per l'attaccante del Verona
Secondo il noto quotidiano di Glasgow Daily Record " il Bologna, così come diverse squadre inglesi e della Bundesliga tedesca, avrebbero manifestato interesse ad ingaggiare Kieron Bowie quest'estate".
Bowie, alla quarta rete con il Verona ieri a San Siro contro l'Inter, dopo la gara di Milano ha rimandato il discorso sul suo futuro alle decisioni della società, pur ribadendo di avere 4 anni di contratto con l'Hellas. Difficile, però, pensare che l'attaccante scozzese possa rimanere indifferente ad eventuali richieste che venissero formalizzate da club di massima serie, e che il club di Presidio non le consideri in chiave plusvalenza.
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