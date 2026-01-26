hellas1903 calciomercato Mercato Verona, Cissè al PSV per 7 milioni? Fumata bianca vicina. E il Catanzaro…

L'operazione potrebbe portare altra liquidità nella casse gialloblu. Accordo vicino con il club olandese
Redazione Hellas1903

Alla fine Alphadjo Cisse potrebbe essere ceduto e monetizzato in anticipo. Il talentoso classe 2006, che si sta mettendo in luce in serie B con la maglia del Catanzaro (6 gol nell’attuale campionato e tante prestazioni di alto livello), potrebbe passare - via Verona - al PSV per 7 milioni (con richiesta iniziale di 10). Si sta discutendo sull'indennizzo da versare nelle casse del club calabrese, che rinuncerebbe dunque al suo attaccante più pericoloso per la seconda metà di stagione.  In estate era stato fortemente voluto e valorizzato dal ds Ciro Polito (arrivato proprio dalla Primavera del Verona).

