Belahyane, ritorno al Verona, c’è il sì del giocatore

Reda Belahyane può tornare al Verona. Come svela Alfredo Pedullà, nella serata di ieri il giocatore ha accettato la proposta di un ritorno in gialloblù.
Il centrocampista può tornare in gialloblù
L’Hellas ha mosso passi importanti, adesso spetta alla Lazio aprire completamente. Belahyane è stato cercato nelle scorse settimane dal Torino e ha un paio di proposte dall’estero, adesso il club biancoceleste deve decidere le operazioni in uscita anche in rapporto agli altri movimenti che dovrà fare.
