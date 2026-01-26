hellas1903 news Belahyane, ritorno al Verona, c’è il sì del giocatore

gazzanet

Belahyane, ritorno al Verona, c’è il sì del giocatore

Belahyane, ritorno al Verona, c’è il sì del giocatore - immagine 1
Il centrocampista può tornare in gialloblù
Redazione Hellas1903

Reda Belahyane può tornare al Verona. Come svela Alfredo Pedullà, nella serata di ieri il giocatore ha accettato la proposta di un ritorno in gialloblù.

L’Hellas ha mosso passi importanti, adesso spetta alla Lazio aprire completamente. Belahyane è stato cercato nelle scorse settimane dal Torino e ha un paio di proposte dall’estero, adesso il club biancoceleste deve decidere le operazioni in uscita anche in rapporto agli altri movimenti che dovrà fare.

Leggi anche
Verona, i convocati per l’Udinese, fuori anche Mosquera
Verona, con l’Udinese per risalire, tra cessioni, infortuni e porte sbattute

© RIPRODUZIONE RISERVATA