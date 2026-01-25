hellas1903 calciomercato Verona su Halhal, accordo da trovare con il Mechelen

Verona su Halhal, accordo da trovare con il Mechelen

C'è distanza sulla formula tra l'Hellas e il club belga per il difensore, quotato 2 milioni di euro
Redazione Hellas1903

Dopo la partenza di Unai Nuñez, andato al Valencia, il Verona cerca un nuovo difensore.

L'Hellas punta a Redouane Halhal, centrale del Mechelen.

Con il club belga, al momento, non c'è accordo. La valutazione del cartellino di Halhal è di 2 milioni di euro. La richiesta del Mechelen (società da cui è arrivato in gialloblù Rafik Belghali) è di una cessione a titolo definitivo.

Il Verona ha proposto un prestito con successivo riscatto.

La trattativa resta in corso.

