Dopo la partenza di Unai Nuñez, andato al Valencia, il Verona cerca un nuovo difensore.
Verona su Halhal, accordo da trovare con il Mechelen
C'è distanza sulla formula tra l'Hellas e il club belga per il difensore, quotato 2 milioni di euro
L'Hellas punta a Redouane Halhal, centrale del Mechelen.
Con il club belga, al momento, non c'è accordo. La valutazione del cartellino di Halhal è di 2 milioni di euro. La richiesta del Mechelen (società da cui è arrivato in gialloblù Rafik Belghali) è di una cessione a titolo definitivo.
Il Verona ha proposto un prestito con successivo riscatto.
La trattativa resta in corso.
