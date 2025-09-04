Gift Orban si prepara al debutto con il Verona.
Orban ok, è pronto per la Cremonese
Risolte le questioni burocratiche, l'attaccante prepara il debutto con il Verona
Assente per questioni burocratiche nella partita con la Lazio, l'attaccante, ingaggiato in prestito oneroso (1 milione più 9 per il riscatto) dall'Hoffenheim, è pronto per l'esordio in gialloblù e in Serie A.
La punta nigeriana si prepara in vista della gara del 15 settembre con la Cremonese, al Bentegodi.
