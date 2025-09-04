hellas1903 calciomercato Orban ok, è pronto per la Cremonese

gazzanet

Orban ok, è pronto per la Cremonese

Orban ok, è pronto per la Cremonese - immagine 1
Risolte le questioni burocratiche, l'attaccante prepara il debutto con il Verona
Redazione Hellas1903

Gift Orban si prepara al debutto con il Verona.

Assente per questioni burocratiche nella partita con la Lazio, l'attaccante, ingaggiato in prestito oneroso (1 milione più 9 per il riscatto) dall'Hoffenheim, è pronto per l'esordio in gialloblù e in Serie A.

La punta nigeriana si prepara in vista della gara del 15 settembre con la Cremonese, al Bentegodi.

Leggi anche
Anticipi e posticipi, le partite del Verona fino alla dodicesima giornata
Uomini spogliatoio, Sogliano: “Dawidowicz e Duda hanno voluto andare, gli altri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA