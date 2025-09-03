hellas1903 news Anticipi e posticipi, le partite del Verona fino alla dodicesima giornata

gazzanet

Anticipi e posticipi, le partite del Verona fino alla dodicesima giornata

Anticipi e posticipi, le partite del Verona fino alla dodicesima giornata - immagine 1
Hellas con la Juve sabato alle 18, con l'Inter di domenica alle 12.30
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 4a alla 12a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

4ª GIORNATA

Hellas Verona-Juventus (sabato 20 settembre, ore 18) - DAZN

5ª GIORNATA

Roma-Hellas Verona (domenica 28 settembre, ore 15) - DAZN

6ª GIORNATA

Hellas Verona-Sassuolo (venerdì 3 ottobre, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN

7ª GIORNATA

Pisa-Hellas Verona (sabato 18 ottobre, ore 15) - DAZN

8ª GIORNATA

Hellas Verona-Cagliari (domenica 26 ottobre, ore 15) - DAZN

9ª GIORNATA

Como-Hellas Verona (mercoledì 29 ottobre, ore 18.30) - DAZN

10ª GIORNATA

Hellas Verona-Inter (domenica 2 novembre, ore 12.30) - DAZN

11ª GIORNATA

Lecce-Hellas Verona (sabato 8 novembre, ore 15) - DAZN

12ª GIORNATA

Hellas Verona-Parma (domenica 23 novembre, ore 12.30) - DAZN

COPPA ITALIA

Hellas Verona-Venezia (mercoledì 24 settembre, ore 18.30) - Italia 1

fonte hellasverona.it

Leggi anche
Uomini spogliatoio, Sogliano: “Dawidowicz e Duda hanno voluto andare, gli altri…”
Sogliano e i giocatori italiani: “Trovatemene uno che il Verona possa prendere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA