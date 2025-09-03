La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 4a alla 12a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Anticipi e posticipi, le partite del Verona fino alla dodicesima giornata
4ª GIORNATA
Hellas Verona-Juventus (sabato 20 settembre, ore 18) - DAZN
5ª GIORNATA
Roma-Hellas Verona (domenica 28 settembre, ore 15) - DAZN
6ª GIORNATA
Hellas Verona-Sassuolo (venerdì 3 ottobre, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN
7ª GIORNATA
Pisa-Hellas Verona (sabato 18 ottobre, ore 15) - DAZN
8ª GIORNATA
Hellas Verona-Cagliari (domenica 26 ottobre, ore 15) - DAZN
9ª GIORNATA
Como-Hellas Verona (mercoledì 29 ottobre, ore 18.30) - DAZN
10ª GIORNATA
Hellas Verona-Inter (domenica 2 novembre, ore 12.30) - DAZN
11ª GIORNATA
Lecce-Hellas Verona (sabato 8 novembre, ore 15) - DAZN
12ª GIORNATA
Hellas Verona-Parma (domenica 23 novembre, ore 12.30) - DAZN
COPPA ITALIA
Hellas Verona-Venezia (mercoledì 24 settembre, ore 18.30) - Italia 1
fonte hellasverona.it
