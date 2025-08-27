"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - da TSG Hoffenheim le prestazioni sportive dell’attaccante Gift Orban".
Ufficiale, Orban al Verona
L'attaccante all'Hellas in prestito con diritto di riscatto dall'Hoffenheim
Con questa nota il Verona ha ufficializzato l'arrivo di Orban in gialloblù.
L'Hellas verserà 1 milione di euro all'Hoffenheim per il prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 9 milioni.
