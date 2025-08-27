hellas1903 calciomercato Ufficiale, Orban al Verona

Ufficiale, Orban al Verona

L'attaccante all'Hellas in prestito con diritto di riscatto dall'Hoffenheim
"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito -  in prestito con diritto di opzione - da TSG Hoffenheim le prestazioni sportive dell’attaccante Gift Orban".

Con questa nota il Verona ha ufficializzato l'arrivo di Orban in gialloblù.

L'Hellas verserà 1 milione di euro all'Hoffenheim per il prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 9 milioni.

 

