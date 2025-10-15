L’Italia piace anche in televisione, ecco i dati Auditel della Nazionale

Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri allo stadio ‘Friuli’ di Udine ha superato 3-0 Israele conquistando il quinto successo consecutivo nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. La prima serata ha visto la partita...

Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri allo stadio ‘Friuli’ di Udine ha superato 3-0 Israele conquistando il quinto successo consecutivo nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. La prima serata ha visto la partita Italia-Israele occupare Rai1, anche se non sono mancate le polemiche circa il match giocato dagli Azzurri. La partita è stata seguita da 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, una vittoria schiacciante su tutto il resto della programmazione.