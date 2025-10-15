L’Italia piace anche in televisione, ecco i dati Auditel della Nazionale

Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri allo stadio ‘Friuli’ di Udine ha superato 3-0 Israele conquistando il quinto successo consecutivo nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. La prima serata ha visto la partita Italia-Israele occupare Rai1, anche se non sono mancate le polemiche circa il match giocato dagli Azzurri. La partita è stata seguita da 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, una vittoria schiacciante su tutto il resto della programmazione.
