Verona, direzione Pisa: i gialloblù in partenza domani pomeriggio

La scelta dello staff e del club dettata da esigenze logistiche per arrivare in Toscana
Il Verona anticiperà la partenza per la trasferta sul campo del Pisa.

I gialloblù, dopo l'allenamento di domani  allo Sporting Center Paradiso e il pranzo, saliranno sul pullman e si dirigeranno verso la Toscana. Sabato, all'Arena Garibaldi, alle 15, la gara con la formazione nerazzurra.

Si tratta di una scelta logisitica, dettata dalla lunghezza dello spostamento, con il viaggio della durata complessiva di quattro ore.

Lo staff e il club hanno concordato di "spezzarlo", svolgendo la seduta di rifinitura venerdì già lungo il tragitto che porta a Pisa.

L'elenco dei giocatori convocati da Paolo Zanetti sarà comunque pubblicato alla vigilia dell'incontro.

