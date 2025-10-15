Massiccia presenza di tifosi al seguito del Verona per la partita con il Pisa, sabato alle 15.
Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito
Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito
Massiccia presenza al seguito della squadra all'Arena Garibaldi. L'Hellas ci torna, in A, dopo trentasette anni
I biglietti a disposizione per i sostenitori dell'Hellas erano 1100 e sono stati acquistati nel giro di poche ore.
Il Settore Ospiti dell'Arena Garibaldi è andato tutto esaurito.
L'ultima trasferta sul campo del Pisa è stata nel 2016, in Serie B, la gara si concluse 0-0.
In A, per trovare una partita esterna dell'Hellas con i nerazzurri occorre andare indietro di trentasette anni: fu nel 1988, con il Verona che perse per 1-0.
