hellas1903 news Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito

gazzanet

Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito

Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito - immagine 1
Massiccia presenza al seguito della squadra all'Arena Garibaldi. L'Hellas ci torna, in A, dopo trentasette anni
Redazione Hellas1903

Massiccia presenza di tifosi al seguito del Verona per la partita con il Pisa, sabato alle 15.

I biglietti a disposizione per i sostenitori dell'Hellas erano 1100 e sono stati acquistati nel giro di poche ore.

Il Settore Ospiti dell'Arena Garibaldi è andato tutto esaurito.

L'ultima trasferta sul campo del Pisa è stata nel 2016, in Serie B, la gara si concluse 0-0.

In A, per trovare una partita esterna dell'Hellas con i nerazzurri occorre andare indietro di trentasette anni: fu nel 1988, con il Verona che perse per 1-0.

Leggi anche
Nazionali, rientrati a Verona Bradaric e Kastanos, gli ultimi impegni degli altri
Orban e Giovane, obiettivo Pisa: scatto per il gol all’Arena Garibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA