Saranno loro a guidare l'attacco del Verona, sabato con il Pisa.
gazzanet
Orban e Giovane, obiettivo Pisa: scatto per il gol all’Arena Garibaldi
Nessun dubbio sulla conferma del duo offensivo formato da Gift Orban e Giovane. Da loro riparte Paolo Zanetti, alla ripresa del campionato, con l'Hellas impegnato nel delicato scontro diretto in programma all'Arena Garibaldi.
Orban e Giovane sono stati finora protagonisti di prestazioni molto vivaci, hanno costruito diverse occasioni: il nigeriano è in testa alla classifica dei tiri fatti in Serie A, il brasiliano è secondo.
Tuttavia, il Verona è la squadra che segna di meno del campionato. Giovane è fermo a zero reti, Orban ne ha realizzata una, quella su rigore siglata alla Juventus.
Con il Pisa, il Verona attende un cambio di marcia, uno scatto. Più di tutto, i gol.
Le qualità di Giovane ed Orban sono chiare. Adesso ci vuole una svolta.
