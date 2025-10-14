hellas1903 gazzanet Orban e Giovane, obiettivo Pisa: scatto per il gol all’Arena Garibaldi

gazzanet

Orban e Giovane, obiettivo Pisa: scatto per il gol all’Arena Garibaldi

Orban e Giovane, obiettivo Pisa: scatto per il gol all’Arena Garibaldi - immagine 1
In testa al campionato per tiri fatti, ma con una sola rete in due: qualità chiare, ora per gli attaccanti dell'Hellas serve una svolta
Redazione Hellas1903

Saranno loro a guidare l'attacco del Verona, sabato con il Pisa.

Nessun dubbio sulla conferma del duo offensivo formato da Gift Orban e Giovane. Da loro riparte Paolo Zanetti, alla ripresa del campionato, con l'Hellas impegnato nel delicato scontro diretto in programma all'Arena Garibaldi.

Orban e Giovane sono stati finora protagonisti di prestazioni molto vivaci, hanno costruito diverse occasioni: il nigeriano è in testa alla classifica dei tiri fatti in Serie A, il brasiliano è secondo.

Tuttavia, il Verona è la squadra che segna di meno del campionato. Giovane è fermo a zero reti, Orban ne ha realizzata una, quella su rigore siglata alla Juventus.

Con il Pisa, il Verona attende un cambio di marcia, uno scatto. Più di tutto, i gol.

Le qualità di Giovane ed Orban sono chiare. Adesso ci vuole una svolta.

Leggi anche
Pisa, Albiol e Cuadrado pronti per il Verona
Livramento porta Capo Verde ai Mondiali per la prima volta nella storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA