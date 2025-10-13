Livramento porta Capo Verde ai Mondiali per la prima volta nella storia

Battendo 3-0 l'eSwatini col gol del vantaggio di Dailon Livramento, Capo Verde si qualifica per la fase finale dei Mondiali 2026, costringendo il Camerun, grande favorito del girone, ai playoff. Grande soddisfazione per l'attaccante del Verona in prestito al Casa Pia, che ha segnato il gol dell'1-0.

Livramento si era già reso protagonista in nazionale segnando contro l'Angola nel marzo scorso. Suo era stato anche il gol al Camerun che ha di fatto deciso il girone. L'arcipelago di 500 mila persone per la prima volta nella storia parteciperà ai mondiali.