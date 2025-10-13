Battendo 3-0 l'eSwatini col gol del vantaggio di Dailon Livramento, Capo Verde si qualifica per la fase finale dei Mondiali 2026, costringendo il Camerun, grande favorito del girone, ai playoff. Grande soddisfazione per l'attaccante del Verona in prestito al Casa Pia, che ha segnato il gol dell'1-0.
gazzanet
Livramento porta Capo Verde ai Mondiali per la prima volta nella storia
Livramento si era già reso protagonista in nazionale segnando contro l'Angola nel marzo scorso. Suo era stato anche il gol al Camerun che ha di fatto deciso il girone. L'arcipelago di 500 mila persone per la prima volta nella storia parteciperà ai mondiali.
Con i Leoni Indomabili fermati a Yaoundé sullo 0-0 dall'Angola, ai capoverdiani sarebbe anche bastato un pari per mantenere i 2 punti di vantaggio sui camerunesi, ora costretti (a meno di clamorosi risultati nelle gare di domani) agli spareggi che si terranno tra le 4 migliori seconde africane tra il 13 e il 16 novembre in Marocco e dai quali si qualificherà una sola nazionale che dovrà poi comunque passare dalle forche caudine dei playoff intercontinentali di marzo 2026.
GIRONE D
|Squadra
|P.ti
|G
|V
|P
|S
|RF
|RS
|DR
|Capo Verde
|23
|10
|7
|2
|1
|16
|8
|+8
|Camerun
|19
|10
|5
|4
|1
|17
|5
|+12
|Libia
|16
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|Angola
|12
|10
|2
|6
|2
|9
|8
|+1
|Mauritius
|6
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|eSwatini
|3
|10
|0
|3
|7
|6
|19
|-13
