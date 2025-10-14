Sabato il Verona tornerà in campo per la partita con il Pisa, all'Arena Garibaldi.
hellas1903 news Pisa, Albiol e Cuadrado pronti per il Verona
gazzanet
Pisa, Albiol e Cuadrado pronti per il Verona
Possibile maglia da titolare per i due giocatori, uomini di esperienza della squadra di Gilardino
Di fronte, un avversario che è fermo a 2 punti, ultimo in classifica con il Genoa.
Alberto Gilardino, tecnico dei nerazzurri, cerca lo scatto per una squadra che viene dalla pesante sconfitta subita con il Bologna, che al Dall'Ara si è imposto per 4-0.
Possibile che ad essere schierati dall'inizio siano Albiol e Cuadrado, giocatori di grande esperienza che il Pisa, neopromosso, ha ingaggiato nel corso del mercato estivo.
Sarà out per squalifica Touré, espulso con il Bologna e fermato per un turno dal giudice sportivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA