Pisa, Albiol e Cuadrado pronti per il Verona

Di fronte, un avversario che è fermo a 2 punti, ultimo in classifica con il Genoa.

Alberto Gilardino , tecnico dei nerazzurr i, cerca lo scatto per una squadra che viene dalla pesante sconfitta subita con il Bologna , che al Dall'Ara si è imposto per 4-0.

Possibile che ad essere schierati dall'inizio siano Albiol e Cuadrado, giocatori di grande esperienza che il Pisa, neopromosso, ha ingaggiato nel corso del mercato estivo.