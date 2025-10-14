Sono rientrati a Verona per allenarsi con i compagni gialloblù dopo gli impegni con le nazionali Demagoj Bradaric e Grigoris Kastanos. Croazia e Cipro hanno infatti concluso gli incontri di questa sessione delle qualificazioni ai Mondiali.
Nazionali, rientrati a Verona Bradaric e Kastanos, gli ultimi impegni degli altri
Questa sera gli ultimi impegni: Belghali con l'Algeria, Niasse col Senegal, poi gli Under 21 Slotsager (Danimarca) e Szimionas e Vermesan con la Romania.
Il resoconto (fonte hellasverona.it) fino ad ora:
RAFIK BELGHALI (Algeria)
Somalia-Algeria 0-3 | 09/10, Bir El Djir (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'
Algeria-Uganda | 14/10, Bukhalfa (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.
DOMAGOJ BRADARIC (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia 0-0 | 09/10, Praga (Repubblica Ceca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.
Croazia-Gibilterra 3-0 | 12/10, Varazdin (Croazia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'
GRIGORIS KASTANOS (Cipro)
Cipro-Bosnia Erzegovina 2-2 | 09/10, Larnaca (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'
San Marino-Cipro 0-4 | 12/10, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 73', 1 goal
CHEIKH NIASSE (Senegal)
Sud Sudan-Senegal 0-5 | 10/10, Djouba (Sudan del Sud) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 18'
Senegal-Mauritania | 14/10, Dakar (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
TOBIAS SLOTSAGER (Danimarca Under 21)
Danimarca-Austria 1-1 | 10/10, Vejle (Danimarca) - Qualificazioni Europei UEFA U21.
Belgio-Danimarca | 14/10, Westerlo (Belgio) - Qualificazioni Europei UEFA U21
ADI KURTI (Albania Under 21)
Albania-San Marino 2-0 | 10/10, Tirana (Albania) - Amichevole.
LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)
Romania-Serbia 0-1 | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole. Minutaggio: 60'
Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21.
IOAN VERMESAN (Romania Under 21)
Romania-Serbia 0-1 | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole. Minutaggio: 60'
Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21.
