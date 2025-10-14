hellas1903 news Nazionali, rientrati a Verona Bradaric e Kastanos, gli ultimi impegni degli altri

Belgali e Niasse rientreranno domani
Redazione Hellas1903

Sono rientrati a Verona per allenarsi con i compagni gialloblù dopo gli impegni con le nazionali Demagoj Bradaric e Grigoris Kastanos. Croazia e Cipro hanno infatti concluso gli incontri di questa sessione delle qualificazioni ai Mondiali.

Questa sera gli ultimi impegni: Belghali con l'Algeria, Niasse col Senegal, poi gli Under 21 Slotsager (Danimarca) e Szimionas e Vermesan con la Romania.

Il resoconto (fonte hellasverona.it) fino ad ora:

RAFIK BELGHALI (Algeria)

Somalia-Algeria 0-3 | 09/10, Bir El Djir (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'

Algeria-Uganda | 14/10, Bukhalfa (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.

DOMAGOJ BRADARIC (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia 0-0 | 09/10, Praga (Repubblica Ceca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026.

Croazia-Gibilterra 3-0 | 12/10, Varazdin (Croazia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'

GRIGORIS KASTANOS (Cipro)

Cipro-Bosnia Erzegovina 2-2 | 09/10, Larnaca (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 90'

San Marino-Cipro 0-4 | 12/10, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 73', 1 goal

CHEIKH NIASSE (Senegal)

Sud Sudan-Senegal 0-5 | 10/10, Djouba (Sudan del Sud) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026. Minutaggio: 18'

Senegal-Mauritania | 14/10, Dakar (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

TOBIAS SLOTSAGER (Danimarca Under 21)

Danimarca-Austria 1-1 | 10/10, Vejle (Danimarca) - Qualificazioni Europei UEFA U21.

Belgio-Danimarca | 14/10, Westerlo (Belgio) - Qualificazioni Europei UEFA U21

ADI KURTI (Albania Under 21)

Albania-San Marino 2-0 | 10/10, Tirana (Albania) - Amichevole.

LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)

Romania-Serbia 0-1 | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole. Minutaggio: 60'

Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21.

IOAN VERMESAN (Romania Under 21)

Romania-Serbia 0-1 | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole. Minutaggio: 60'

Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21.

