Pisa-Verona, sabato all’Arena Garibaldi arbitra Guida

Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata designato per la partita al via alle 15
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Pisa-Hellas Verona, match valido per la 7a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 18 ottobre alle ore 15, allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa.

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Giorgio Peretti (Sez. AIA di Verona), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

IV uomo: Claudio Giuseppe Allegretta (Sez. AIA di Molfetta)

VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)

AVAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)

fonte: hellasverona.it

Verona a Pisa, 1100 i tifosi gialloblù. Settore Ospiti tutto esaurito
Nazionali, rientrati a Verona Bradaric e Kastanos, gli ultimi impegni degli altri

