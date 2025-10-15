Sono stati designati i direttori di gara di Pisa-Hellas Verona, match valido per la 7a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 18 ottobre alle ore 15, allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa.
hellas1903 news Pisa-Verona, sabato all’Arena Garibaldi arbitra Guida
gazzanet
Pisa-Verona, sabato all’Arena Garibaldi arbitra Guida
Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata designato per la partita al via alle 15
Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
Assistenti: Giorgio Peretti (Sez. AIA di Verona), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)
IV uomo: Claudio Giuseppe Allegretta (Sez. AIA di Molfetta)
VAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)
AVAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA