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Hellas1903 cambia faccia: da domani saremo online con una nuovissima versione!

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Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Hellas1903.it
Redazione Hellas1903

Inizia oggi il restyling di Hellas1903, che da domani alle 10 sarà online totalmente rinnovato. Dalle 14 di oggi, fino a domani mattina, sul sito potrebbero esserci rallentamenti nel flusso informativo, ci scusiamo per il disagio.

Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Hellas1903.it

Per permettere il passaggio alla nuova release grafica e garantirvi un’esperienza di lettura più moderna, veloce e coinvolgente, il nostro sito dovrà osservare una breve pausa tecnica.

Vogliamo essere trasparenti con la nostra community, ecco quindi il dettaglio dei lavori:

Mercoledì 6 maggio: Le pubblicazioni della Redazione si fermeranno ufficialmente alle ore 14:00. Da quel momento, e per tutto il resto della giornata, non verranno inseriti nuovi articoli per consentire il caricamento della nuova release.

Giovedì 7 maggio: Dalle ore 10:00, Hellas1903 tornerà pienamente operativo, con la consueta informazione e una veste grafica tutta da scoprire.

Ci scusiamo per il temporaneo silenzio, ma è un passaggio necessario per offrirvi un servizio sempre migliore. Vi aspettiamo domani mattina per inaugurare insieme il nuovo corso della testata granata più letta del web. Grazie per la pazienza e per il costante supporto.

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