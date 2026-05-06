Inizia oggi il restyling di Hellas1903, che da domani alle 10 sarà online totalmente rinnovato. Dalle 14 di oggi, fino a domani mattina, sul sito potrebbero esserci rallentamenti nel flusso informativo, ci scusiamo per il disagio.
mondoverona
Hellas1903 cambia faccia: da domani saremo online con una nuovissima versione!
Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Hellas1903.it
Per permettere il passaggio alla nuova release grafica e garantirvi un’esperienza di lettura più moderna, veloce e coinvolgente, il nostro sito dovrà osservare una breve pausa tecnica.
Vogliamo essere trasparenti con la nostra community, ecco quindi il dettaglio dei lavori:
Mercoledì 6 maggio: Le pubblicazioni della Redazione si fermeranno ufficialmente alle ore 14:00. Da quel momento, e per tutto il resto della giornata, non verranno inseriti nuovi articoli per consentire il caricamento della nuova release.
Giovedì 7 maggio: Dalle ore 10:00, Hellas1903 tornerà pienamente operativo, con la consueta informazione e una veste grafica tutta da scoprire.
Ci scusiamo per il temporaneo silenzio, ma è un passaggio necessario per offrirvi un servizio sempre migliore. Vi aspettiamo domani mattina per inaugurare insieme il nuovo corso della testata granata più letta del web. Grazie per la pazienza e per il costante supporto.
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