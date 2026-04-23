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Verona, va in scena la seconda edizione del torneo “In Campo X Donare”

Verona, va in scena la seconda edizione del torneo “In Campo X Donare” - immagine 1
Domenica 31 maggio alle 16:00, presso lo Stadio Olivieri ritorna il triangolare benefico organizzato dall'Hellas Verona Foundation con l'associazione Save Moras
Redazione Hellas1903

Come riporta il sito ufficiale del Verona, l'evento è ad ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani tra 18 e i 35 anni, sull'importanza della donazione del midollo osseo. 

Scendono in campo tre squadre, composte da ex giocatori di Serie A e da creators calcistici seguiti sui social. Nella squadra allenata da mister Mandorlini troviamo Juanito Gomez, Damiano Tommasi, Mimmo Maietta e lo stesso Vangelis Moras. Sponda creators figurano JPata, Gilbert Nana, Matteo Perrotti e Federico Marconi molto seguiti sui loro canali. Oltre a una rappresentanza di Eva Milano, la prima squadra social femminile, ci sarà anche l'Hellas Verona Women e insieme a tanti altri ospiti.

All'evento saranno presenti i medici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, specializzati sul tema della donazione del midollo osseo, risponderanno a domande del pubblico a riguardo.

Nel pomeriggio non mancherà un momento dedicato a foto e autografi per incontrare da vicino gli ex calciatori e i creators protagonisti dell'evento.

L’iniziativa è stata preceduta da un momento di coinvolgimento diretto delle scuole del territorio. Giovedì 9 aprileHellas Verona Foundation e Save Moras, sono stati ospiti dell’Istituto Tecnico Statale Cangrande della Scala di Verona per la premiazione della classe vincitrice del contest grafico legato all’evento. In particolare, una classe terza e due classi quarte dell’indirizzo GEC (Grafica e Comunicazione) hanno partecipato al contest, realizzando proposte creative per il materiale promozionale del triangolare. Durante l’incontro, svoltosi nell’aula magna dell’Istituto, Zaccaria Tommasi ha premiato il progetto vincitore a nome dell’Hellas Verona Foundation.

A scuola erano presenti anche Vangelis Moras, ex difensore dell’Hellas Verona FC e fondatore di Save Moras (in memoria del fratello Dimitris, scomparso nel 2015 a causa della leucemia), e, in collegamento da remoto, il prof. dott. Edoardo Tamellini dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che hanno approfondito il tema della donazione del midollo osseo con gli studenti.

Clicca qui per prenotare gratuitamente il tuo posto all'evento.

 

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