Verona, va in scena la seconda edizione del torneo “In Campo X Donare”

Domenica 31 maggio alle 16:00, presso lo Stadio Olivieri ritorna il triangolare benefico organizzato dall'Hellas Verona Foundation con l'associazione Save Moras

Redazione Hellas1903 23 aprile - 15:57

Come riporta il sito ufficiale del Verona, l'evento è ad ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani tra 18 e i 35 anni, sull'importanza della donazione del midollo osseo.

Scendono in campo tre squadre, composte da ex giocatori di Serie A e da creators calcistici seguiti sui social. Nella squadra allenata da mister Mandorlini troviamo Juanito Gomez, Damiano Tommasi, Mimmo Maietta e lo stesso Vangelis Moras. Sponda creators figurano JPata, Gilbert Nana, Matteo Perrotti e Federico Marconi molto seguiti sui loro canali. Oltre a una rappresentanza di Eva Milano, la prima squadra social femminile, ci sarà anche l'Hellas Verona Women e insieme a tanti altri ospiti.

All'evento saranno presenti i medici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, specializzati sul tema della donazione del midollo osseo, risponderanno a domande del pubblico a riguardo.

Nel pomeriggio non mancherà un momento dedicato a foto e autografi per incontrare da vicino gli ex calciatori e i creators protagonisti dell'evento.

L’iniziativa è stata preceduta da un momento di coinvolgimento diretto delle scuole del territorio. Giovedì 9 aprile, Hellas Verona Foundation e Save Moras, sono stati ospiti dell’Istituto Tecnico Statale Cangrande della Scala di Verona per la premiazione della classe vincitrice del contest grafico legato all’evento. In particolare, una classe terza e due classi quarte dell’indirizzo GEC (Grafica e Comunicazione) hanno partecipato al contest, realizzando proposte creative per il materiale promozionale del triangolare. Durante l’incontro, svoltosi nell’aula magna dell’Istituto, Zaccaria Tommasi ha premiato il progetto vincitore a nome dell’Hellas Verona Foundation.

A scuola erano presenti anche Vangelis Moras, ex difensore dell’Hellas Verona FC e fondatore di Save Moras (in memoria del fratello Dimitris, scomparso nel 2015 a causa della leucemia), e, in collegamento da remoto, il prof. dott. Edoardo Tamellini dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che hanno approfondito il tema della donazione del midollo osseo con gli studenti.