Hellas Verona FC è lieto di annunciare Promo Verona Sport, innovativa promozione legata alle principali realtà sportive del territorio veronese: Verona Volley, Tezenis Scaligera Basket Verona, Verona Run Events e Fondazione Bentegodi.
gazzanet
Abbonamenti, la promozione dell’Hellas per gli altri club sportivi di Verona
Grazie a questa iniziativa, i tesserati, gli iscritti e tutti i dipendenti potranno richiedere un codice alla propria società sportiva con il quale acquistare su Ticketone - attraverso promozioni.ticketone.it - fino ad un massimo di quattro abbonamenti stagionali nel settore Curva Est per le partite casalinghe dell'Hellas Verona FC a condizioni agevolate.
Il prezzo riservato sarà di 99€ per l'abbonamento intero e di 50€ per quello riservato agli Under 14.
Un progetto che nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le società sportive veronesi e di promuovere i valori comuni di passione, appartenenza e sportività.
Per ricevere il proprio codice dedicato, è possibile contattare la propria società di riferimento ai seguenti indirizzi mail:
- Scaligera Basket: info@scaligerabasket.it
- Verona Run Events: info@veronarunevents.it
- Fondazione Bentegodi: segreteria@bentegodi.it
- Verona Volley: giovanili@veronavolley.it
Tutte le informazioni relative alla sottoscrizione della tessera del tifoso, necessaria per attivare l’abbonamento stagionale dell'Hellas Verona FC, sono disponibili QUI.
Le società sportive interessate ad aderire al progetto possono fare riferimento alla mail marketing@hellasverona.it.
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA