Aglietti sulla Fiorentina: “Manca tutto e non c’è voglia di stare insieme”

"Si parla di bel gruppo e bella atmosfera - dice Aglietti - poi l'allenatore svela il retroscena sul rigore, Kean fa il "musino" per tutta la partita e poi Gudmundsson risponde. L'unità di intenti dov'è? Se Mandragora tira e fa gol, tutti devono abbracciare Mandragora. Se vengo sostituito, devo salutare l'allenatore.

Ci sono tanti episodi che mi fanno pensare che non c'è voglia di stare insieme e dimostrare sul campo unità di intenti. A me piacerebbe che ogni tanto ci fosse un lungo silenzio stampa, con una sola persona che parla durante la settimana. È un peccato aver visto queste scene con 4.000 tifosi viola che erano presenti a Reggio Emilia. Qui manca tutto: mentalità, tattica e fisicità”.