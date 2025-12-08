Tre gol all'Atalanta, tre reti in una volta, e il Verona non ha più il peggior attacco della Serie A.
hellas1903 news Tre gol in una volta, il Verona non ha più il peggior attacco della Serie A
gazzanet
Tre gol in una volta, il Verona non ha più il peggior attacco della Serie A
L'Hellas a quota 10. Dietro ci sono Lecce e Pisa, a 10, e il Parma, a 9. Giovane miglior marcatore gialloblù
I gialloblù hanno toccato, con quelle di sabato al Bentegodi, quota 11 marcature.
A 10 c'è il Lecce con il Pisa, a 9 il Parma (che giocherà oggi proprio il Pisa). Sempre 11 gol ha segnato la Fiorentina.
Il capocannoniere dell'Hellas è Giovane, con 3 reti.
Da notare che il Verona non realizzava tre gol in una gara dal 3-2 al Bologna del 30 dicembre scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA