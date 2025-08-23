Allenamento Verona, lo striscione: “Presidio, ma siete investitori?”

"Nuova proprietà, vecchio sistema. Presidio, ma sio Investors?": questa la scritta sullo striscione che Hellas Army ha srotolato (immagine Telenuovo) durante l'allenamento dell'Hellas in via Sogare di questa mattina. Tanto sostegno alla squadra, ma anche una punzecchiatura alla società americana, che finora non avrebbe investito granché nel mercato in entrata. Ieri il presidente Italo Zanziha spiegato il perché non è d'accordo con chi la vede in questo modo.