Andrea Gresele in rianimazione, si attende l’evolversi della situazione

Le condizioni del calciatore sono stazionarie, domani previsto un altro esame diagnostico

Resta serio il quadro clinico di Andrea Gresele , difensore della Primavera del Verona, politraumatizzato dopo una caduta in seguito alla scossa elettrica per aver toccato i fili di un treno.

Andrea si trova in rianimazione all'ospedale di Borgo Trento. Non ha più ripreso coscienza dopo la caduta e dopo l'operazione per ridurre l'edema cerebrale, e attualmente le sue condizioni sono stazionarie.