Rafik Belghali giocherà domenica l'ultima gara col Verona prima di partire per la Coppa d'Africa.
hellas1903 news Belghali, con la Fiorentina l’ultima partita prima della Coppa d’Africa
gazzanet
Belghali, con la Fiorentina l’ultima partita prima della Coppa d’Africa
L'esterno impegnato nella competizione al via il 21 dicembre. Può tornare dopo il 18 gennaio
L'esterno gialloblù sarà convocato dal ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic, per la competizione che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.
L'Algeria è inserita nel Gruppo E con Burkina Faso, Guinea Equatoriale e Sudan. La prima fase si chiuderà il 31 dicembre.
Dunque, Belghali (che è in diffida: al prossimo cartellino giallo sarà fermato per un turno dal giudice sportivo) salterà la partita dell'Hellas con il Milan, il 28 dicembre.
Poi, se l'Algeria arriverà fino in fondo, diventeranno 6 le gare in cui sarà indisponibile per il Verona.
Senza di lui, Paolo Zanetti sulla destra potrà schierare Fallou oppure Oyegoke.
© RIPRODUZIONE RISERVATA