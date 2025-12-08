Nei posticipi di oggi preziose vittorie in trasferta di Parma e Genoa.
Serie A, Parma e Genoa vincono e allungano in zona salvezza. La classifica
Vittorie esterne per le due squadre che vanno a 14 punti
I parmensi passano a Pisa per 1-0 con rete di Benedyczak, i rossoblù di De Rossi fanno 2-1 a Udine grazie ai gol di Malinovksi su rigore e di Norton Cuffy nel finale. Di Piotrowski il temporaneo pareggio. Parma e Genoa dunque allungano in classifica sulle ultime tre, con il Pisa che resta al palo.
CLASSIFICA
