Serie A, la classifica. Verona a 4 punti dalla salvezza

L'Hellas è penultimo davanti alla Fiorentina a quota 9. Pisa a 10, Lecce a 13
Il Verona, che sabato ha sconfitto per 3-1 l'Atalanta, è a 9 punti, penultimo, davanti alla Fiorentina, ferma 6 e prossima avversaria dei gialloblù. I successi del Genoa con l'Udinese e del Parma con il Pisa (che è a quota 1o) pongono l'Hellas a 4 lunghezze dalla salvezza, con il Lecce che, battuto dalla Cremonese, è rimasto a 13.
