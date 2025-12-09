Serie A, la classifica. Verona a 4 punti dalla salvezza

Il Verona, che sabato ha sconfitto per 3-1 l'Atalanta, è a 9 punti, penultimo, davanti alla Fiorentina, ferma 6 e prossima avversaria dei gialloblù. I successi del Genoa con l'Udinese e del Parma con il Pisa (che è a quota 1o) pongono l'Hellas a 4 lunghezze dalla salvezza, con il Lecce che, battuto dalla Cremonese, è rimasto a 13.