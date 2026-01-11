Bella-Kotchap: “Sto bene, solo crampi. Col Bologna vogliamo rifarci”

Il difensore: "Credo nella salvezza, non siamo lontani, pensiamo a noi stessi"

Redazione Hellas1903 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 22:20)

Armel Bella-Kotchap è intervenuto in conferenza stampa dopo Verona-Lazio.

"Sto bene, ho solo sentito dei crampi. Ho voluto tirare su quella azione e poi mi sono venuti i crampi, per quello che sono voluto uscire - dice il difensore del Verona, migliore in campo dei suoi - in ogni posizione provo a dare il massimo, non mi cambia molto giocare a destra, a sinistra o al centro della difesa. È importante per noi fare risultato e cerco solo di dare il massimo.

Non bene come a Napoli? Prima di tutto penso che l'inizio della gara è stato più difficile, contro un'avversaria forte, come il Napoli. Abbiamo però difeso da squadra, siamo migliorati nel secondo tempo. Per fortuna abbiamo subito un'altra partita contro il Bologna e vogliamo rifarci.

Sicuramente credo alla salvezza, non siamo lontani e non dobbiamo guardare agli altri, ma a noi stessi. Il ritiro? Noi accettiamo le decisioni del club e dell'allenatore come queste, dobbiamo solo concentrarci su quello che vuole in campo".