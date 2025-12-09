hellas1903 news Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024

Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024 - immagine 1
Lo scorso anno la proiezione indicava 32 punti per salvarsi, oggi dice 30, ma non cè da fidarsi
Dopo 14 partite di campionato la situazione nella zona salvezza varia, seppur di poco, al ribasso rispetto alla scorsa stagione. La quota salvezza, un punto sopra la terzultima, è attualmente 11. Il Lecce è dunque "salvo" avendo 13 punti, due in più del necessario. In proiezione, rimanesse questo il trend, i punti che ci vorrebbero per salvarsi senza spareggi dopo 38 giornate sarebbero 29,8.

Nel 2024/2025 dopo 14 giornate salvo era il Verona, quartultimo a 12 punti, uno in più della terzultima. La quota salvezza era dunque a 12, uno in più di quest'anno, con una proiezione dei punti necessari a fine campionato a 32,5. Proiezione che centrò in pieno il pronostico: alla fine la terzultima fu l'Empoli con 31 punti.

Diverso il discorso nel 2023/2024: dopo 14 giornate la proiezione, come in questa stagione, dava la salvezza a 29,8, ma poi furono necessari 36 punti per restare in serie A (quota centrata dall'Empoli un punto sopra il Frosinone). La quota salvezza, naturalmente, è alquanto variabile nel corso della stagione.

 

Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024- immagine 2

CLASSIFICA SERIE A ATTUALE DOPO 14 PARTITE

 

 

Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024- immagine 3

CLASSIFICA SERIE A 2024/25 DOPO 14 PARTITE

