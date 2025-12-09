Dopo 14 partite di campionato la situazione nella zona salvezza varia, seppur di poco, al ribasso rispetto alla scorsa stagione. La quota salvezza, un punto sopra la terzultima, è attualmente 11. Il Lecce è dunque "salvo" avendo 13 punti, due in più del necessario. In proiezione, rimanesse questo il trend, i punti che ci vorrebbero per salvarsi senza spareggi dopo 38 giornate sarebbero 29,8.
hellas1903 news Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024
gazzanet
Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024
Lo scorso anno la proiezione indicava 32 punti per salvarsi, oggi dice 30, ma non cè da fidarsi
Nel 2024/2025 dopo 14 giornate salvo era il Verona, quartultimo a 12 punti, uno in più della terzultima. La quota salvezza era dunque a 12, uno in più di quest'anno, con una proiezione dei punti necessari a fine campionato a 32,5. Proiezione che centrò in pieno il pronostico: alla fine la terzultima fu l'Empoli con 31 punti.
Diverso il discorso nel 2023/2024: dopo 14 giornate la proiezione, come in questa stagione, dava la salvezza a 29,8, ma poi furono necessari 36 punti per restare in serie A (quota centrata dall'Empoli un punto sopra il Frosinone). La quota salvezza, naturalmente, è alquanto variabile nel corso della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA