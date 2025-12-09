Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024

Dopo 14 partite di campionato la situazione nella zona salvezza varia, seppur di poco, al ribasso rispetto alla scorsa stagione. La quota salvezza, un punto sopra la terzultima, è attualmente 11. Il Lecce è dunque "salvo" avendo 13 punti, due in più del necessario. In proiezione, rimanesse questo il trend, i punti che ci vorrebbero per salvarsi senza spareggi dopo 38 giornate sarebbero 29,8.