È ancora una volta numerosa la schiera di giocatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa, che sono ben 21.
gazzanet
Coppa d’Africa, chiamati 21 giocatori di serie A, il Lecce ne “perde” 3
La squadra più rappresentata è il Lecce, che deve rinunciare a tre giocatori della sua rosa. Per quanto riguarda le nazionali, un po' a sorpresa è l'Angola quella che propone il maggior numero di giocatori provenienti dalla massima serie italiana (quattro, tra cui un possibile protagonista come Nzola).
Curiosità: il centrocampista marocchino El Aynaoui della Roma non potrà esserci stasera in Roma-Como, a differenza del compagno di squadra Ndicka (Costa d'Avorio) e dell'avversario Diao (Senegal). Secondo quanto stabilito dalla Fifa, i giocatori convocati in Coppa d'Africa potevano rimanere con i club fino a domenica 15 dicembre prima di aggregarsi alle nazionali. Le richieste di Roma e Como per Ndicka e Diao sono state accolte dalle loro federazioni, quella di El Aynaoui no perché il Marocco giocherà già il 21 dicembre.
ECCO LA LISTA COMPLETA:
ATALANTA
BOLOGNA
CAGLIARI
COMO
CREMONESE
FIORENTINA
GENOA
INTER
JUVENTUS
LAZIO
LECCE
MILAN
NAPOLI
PARMA
PISA
ROMA
SASSUOLO
TORINO
UDINESE
VERONA
© RIPRODUZIONE RISERVATA