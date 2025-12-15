Coppa d’Africa, chiamati 21 giocatori di serie A, il Lecce ne “perde” 3

È ancora una volta numerosa la schiera di giocatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa , che sono ben 21.

La squadra più rappresentata è il Lecce , che deve rinunciare a tre giocatori della sua rosa. Per quanto riguarda le nazionali, un po' a sorpresa è l'Angola quella che propone il maggior numero di giocatori provenienti dalla massima serie italiana (quattro, tra cui un possibile protagonista come Nzola).

Curiosità: il centrocampista marocchino El Aynaoui della Roma non potrà esserci stasera in Roma-Como, a differenza del compagno di squadra Ndicka (Costa d'Avorio) e dell'avversario Diao (Senegal). Secondo quanto stabilito dalla Fifa, i giocatori convocati in Coppa d'Africa potevano rimanere con i club fino a domenica 15 dicembre prima di aggregarsi alle nazionali. Le richieste di Roma e Como per Ndicka e Diao sono state accolte dalle loro federazioni, quella di El Aynaoui no perché il Marocco giocherà già il 21 dicembre.