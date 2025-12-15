hellas1903 news Coppa d’Africa, chiamati 21 giocatori di serie A, il Lecce ne “perde” 3

Coppa d’Africa, chiamati 21 giocatori di serie A, il Lecce ne “perde” 3

Solo 8 squadre non hanno calciatori impegnati nella fase finale del torneo
È ancora una volta numerosa la schiera di giocatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa, che sono ben 21.

La squadra più rappresentata è il Lecce, che deve rinunciare a tre giocatori della sua rosa. Per quanto riguarda le nazionali, un po' a sorpresa è l'Angola quella che propone il maggior numero di giocatori provenienti dalla massima serie italiana (quattro, tra cui un possibile protagonista come Nzola).

Curiosità: il centrocampista marocchino El Aynaoui della Roma non potrà esserci stasera in Roma-Como, a differenza del compagno di squadra Ndicka (Costa d'Avorio) e dell'avversario Diao (Senegal). Secondo quanto stabilito dalla Fifa, i giocatori convocati in Coppa d'Africa potevano rimanere con i club fino a domenica 15 dicembre prima di aggregarsi alle nazionali. Le richieste di Roma e Como per Ndicka e Diao sono state accolte dalle loro federazioni, quella di El Aynaoui no perché il Marocco giocherà già il 21 dicembre.

ECCO LA LISTA COMPLETA:

ATALANTA

  • Kossounou (Costa d'Avorio)

  • Lookman (Nigeria)

    • BOLOGNA

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • CAGLIARI

  • Liteta (Zambia)

  • Luvumbo (Angola)

    • COMO

  • Diao (Senegal)

    • CREMONESE

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • FIORENTINA

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • GENOA

  • Onana (Camerun)

    • INTER

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • JUVENTUS

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • LAZIO

  • Dele-Bashiru (Nigeria)

  • Dia (Senegal)

    • LECCE

  • Gaspar (Angola)

  • Coulibaly (Mali)

  • Banda (Zambia)

    • MILAN

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • NAPOLI

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • PARMA

  • nessun giocatore in Coppa d'Africa

    • PISA

  • Akinsanmiro (Nigeria)

  • Nzola (Angola)

    • ROMA

  • Ndicka (Costa d'Avorio)

  • El Aynaoui (Marocco)

    • SASSUOLO

  • Coulibaly (Mali)

    • TORINO

  • Coco (Guinea Equatoriale)

  • Masina (Marocco)

    • UDINESE

  • Bayo (Costa d'Avorio)

  • Modesto (Angola)

    • VERONA

  • Belghali (Algeria)

    •  

