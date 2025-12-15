hellas1903 news Coppa d’Africa, Niasse non convocato dal Senegal

ll centrocampista non è stato chiamato dal ct Thiaw e resterà regolarmente a disposizione del Verona
Cheikh Niasse non fa parte del gruppo del Senegal per la Coppa d'Africa al via in Marocco.

Il centrocampista non è stato convocato dal ct Pape Thiaw per la competizione che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio.

Niasse, dunque, sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni del Verona.

