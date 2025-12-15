Cheikh Niasse non fa parte del gruppo del Senegal per la Coppa d'Africa al via in Marocco.
Coppa d'Africa, Niasse non convocato dal Senegal
Coppa d’Africa, Niasse non convocato dal Senegal
ll centrocampista non è stato chiamato dal ct Thiaw e resterà regolarmente a disposizione del Verona
Il centrocampista non è stato convocato dal ct Pape Thiaw per la competizione che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio.
Niasse, dunque, sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni del Verona.
