De Rossi: “Chi pensa che col Verona sarà una passeggiata si sbaglia di brutto”

"In questa settimana abbiamo lavorato bene - ha detto l'allenatore dei rossoblù - nonostante non avessimo tutti a disposizione, i ragazzi hanno spinto tanto con grande partecipazione nei contenuti tattici. Sono soddisfatto di come lavorano i ragazzi, sono super disponibili nell’alzare l’intensità. Stiamo arrivando bene alla gara.

Il Verona arriva da risultati negativi e saranno pronti a fare una partita tosta. Ad occasioni create sono sesti in campionato, una squadra molto diretta con due attaccanti molto forti. Ha fatto tante partite dove non meritava di perdere. Ha giocato contro squadre forti e perso per un niente. Chi pensa di fare una passeggiata e vedere un 'Ferraris' in festa perché passeggeremo contro l’ultima in classifica si sbaglia di brutto".