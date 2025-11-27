hellas1903 news Genoa-Verona, peggior difesa del momento contro peggior attacco

Genoa-Verona, peggior difesa del momento contro peggior attacco

La sfida a Marassi può essere l'occasione giusta per l'attacco del Verona
Redazione Hellas1903

Il Genoa, al terzultimo posto in classifica con 8 punti, dopo l'esonero di Vieira ha nettamente migliorato la fase realizzativa con 7 gol fatti nelle ultime tre partite, che hanno fruttato una vittoria e due pareggi.

La squadra allenata da De Rossi, tuttavia, non è riuscita a migliorare la sua difesa, subendo 6 reti nelle stesse gare. Dunque, quella col Verona sarà anche la sfida tra la peggior difesa delle ultime 5 giornate (10 gol subiti, 6 nelle ultime tre partite) contro il peggior attacco generale (7 le reti dei gialloblù).

Un dato, quello sulla perforabilità della retroguardia dei rossoblù, che potrebbe favorire gli attaccanti del Verona, in cerca di riscatto dopo i soli 2 gol nelle ultime 2 gare, entrambi di Giovane contro Inter e Parma.

