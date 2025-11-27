hellas1903 news Verona verso il Genoa, Serdar prova il recupero

Verona verso il Genoa, Serdar prova il recupero

Allenamento fisico sul campo per il capitano. Situazione da valutare per la gara di sabato
Redazione Hellas1903

Suat Serdar prova a recuperare per la partita del Verona con il Genoa.

Il capitano dell'Hellas ha svolto ieri un allenamento fisico sul campo. Sta migliorando dopo la distorsione al ginocchio destro riportata con il Como.

Serdar ha saltato gli incontri con Inter, Lecce e Parma.

Ci sono altri due giorni per valutare la sua condizione e capire, dunque, se potrà essere perlomeno convocato per la gara di sabato al Ferraris.

 

