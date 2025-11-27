Possibile cambio in attacco per il Verona.
Verona, l’attacco può cambiare: è pronto Mosquera
La punta colombiana in coppia con Giovane, Orban comincerebbe dalla panchina
Con il Genoa, sabato, l'ipotesi che prende corpo conduce all'inserimento dal via di Daniel Mosquera.
Paolo Zanetti, dopo le prime due giornate, e dunque da quando ha avuto a disposizione Gift Orban, ha sempre schierato dal primo minuto la punta nigeriana e Giovane.
Si fa largo, ora, l'idea dell'impiego da titolare di Mosquera, a far coppia in avanti con lo stesso Giovane e con Orban che partirebbe dalla panchina.
