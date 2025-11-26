Non è prevista, questa settimana, l'abituale conferenza stampa prepartita di Paolo Zanetti.
hellas1903 news Zanetti non parla prima del Genoa: niente conferenza stampa
gazzanet
Zanetti non parla prima del Genoa: niente conferenza stampa
Il tecnico del Verona non rilascerà dichiarazioni in vista della gara del Ferraris
Il tecnico del Verona non parlerà prima della gara di sabato al Ferraris con il Genoa.
Già nella passata stagione, peraltro, Zanetti spesso non era intervenuto nei giorni precedenti un incontro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA