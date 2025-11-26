hellas1903 news Zanetti non parla prima del Genoa: niente conferenza stampa

Zanetti non parla prima del Genoa: niente conferenza stampa

Il tecnico del Verona non rilascerà dichiarazioni in vista della gara del Ferraris
Redazione Hellas1903

Non è prevista, questa settimana, l'abituale conferenza stampa prepartita di Paolo Zanetti.

Il tecnico del Verona non parlerà prima della gara di sabato al Ferraris con il Genoa.

Già nella passata stagione, peraltro, Zanetti spesso non era intervenuto nei giorni precedenti un incontro.

