Genoa-Verona, l’arbitro sarà Fabbri. Al Var Mazzoleni

Il fischietto ravennate dirigerà la sfida di sabato al Ferraris
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Genoa-Hellas Verona, match valido per la 13a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 29 novembre alle ore 15, allo stadio 'Ferraris' di Genova.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)

IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)

AVAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)

