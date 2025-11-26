Sono stati designati i direttori di gara di Genoa-Hellas Verona, match valido per la 13a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 29 novembre alle ore 15, allo stadio 'Ferraris' di Genova.
hellas1903 news Genoa-Verona, l’arbitro sarà Fabbri. Al Var Mazzoleni
Il fischietto ravennate dirigerà la sfida di sabato al Ferraris
Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)
Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)
IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
VAR: Paolo Mazzoleni (Sez. AIA di Bergamo)
AVAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)
