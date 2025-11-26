hellas1903 news Verona, Gagliardini, Akpa Akpro e Belghali in diffida

gazzanet

Verona, Gagliardini, Akpa Akpro e Belghali in diffida

Verona, Gagliardini, Akpa Akpro e Belghali in diffida - immagine 1
I tre giocatori saranno fermati per una giornata al prossimo cartellino giallo
Redazione Hellas1903

Sono tre i giocatori del Verona in diffida.

Ad Akpa Akpro e Belghali si è aggiunto, con l'ammonizione che gli è stata comminata con il Parma (la quarta in campionato), Gagliardini.

Per loro, al prossimo cartellino giallo scatterà lo stop, con una giornata di squalifica.

Leggi anche
Verona verso il Genoa, Akpa Akpro da valutare
Genoa-Verona, al Ferraris attesi oltre 30 mila spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA