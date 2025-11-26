Verona, Gagliardini, Akpa Akpro e Belghali in diffida

Sono tre i giocatori del Verona in diffida.
I tre giocatori saranno fermati per una giornata al prossimo cartellino giallo
Ad Akpa Akpro e Belghali si è aggiunto, con l'ammonizione che gli è stata comminata con il Parma (la quarta in campionato), Gagliardini.
Per loro, al prossimo cartellino giallo scatterà lo stop, con una giornata di squalifica.
