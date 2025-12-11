Antonio Di Gennaro, bandiera dell'Hellas e doppio ex della gara tra i gialloblù e la Fiorentina, ha parlato con il "Corriere di Verona" della partita di domenica al Franchi.
Di Gennaro: "Fiorentina in crisi, ma che errore se il Verona lo pensasse"
Il grande ex: "Domenica sarà una partita molto importante per l'Hellas, quasi decisiva per i viola"
Ha detto: "Se per il Verona è molto importante, per la Fiorentina è poco meno che decisiva. Deve vincerla perché attraversa un momento di grande difficoltà ad ogni livello, perché non ha colto nemmeno un successo fin qui, perché ha bisogno di sbloccarsi. Perché c’è un clima pesante. Ha addosso una pressione enorme. Ed è una realtà, un ambiente, una squadra che non ha l’abitudine a lottare per salvarsi".
Aggiunge Di Gennaro: "Lo sbaglio che l'Hellas non deve commettere? Credere che la Fiorentina sia in crisi. D’accordo, lo è, e questo è un dato di fatto, ma il Verona non può permettersi di avere una convinzione del genere. Sarebbe un grave errore se lo facesse”.
