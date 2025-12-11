Di Gennaro: “Fiorentina in crisi, ma che errore se il Verona lo pensasse”

Ha detto: "Se per il Verona è molto importante, per la Fiorentina è poco meno che decisiva. Deve vincerla perché attraversa un momento di grande difficoltà ad ogni livello, perché non ha colto nemmeno un successo fin qui, perché ha bisogno di sbloccarsi. Perché c’è un clima pesante. Ha addosso una pressione enorme. Ed è una realtà, un ambiente, una squadra che non ha l’abitudine a lottare per salvarsi".