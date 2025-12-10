Vanoli: “Col Verona per noi è una finale, spero di recuperare alcuni giocatori”

"Ogni partita è importante e domani cercheremo un risultato che ci serve per autostima e morale - ha spiegato Vanoli - siamo concentrati su questo. Il chiarimento? Io con i ragazzi ci parlo sempre, oggi l'importante è non mettersi uno contro l'altro, ma unirci.

Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Per Fagioli abbiamo scongiurato una micro-fattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica".