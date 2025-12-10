In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in vista della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev di domani, con alcuni accenni alla gara di domenica col Verona.
Vanoli: “Col Verona per noi è una finale, spero di recuperare alcuni giocatori”
"Ogni partita è importante e domani cercheremo un risultato che ci serve per autostima e morale - ha spiegato Vanoli - siamo concentrati su questo. Il chiarimento? Io con i ragazzi ci parlo sempre, oggi l'importante è non mettersi uno contro l'altro, ma unirci.
Dobbiamo essere consapevoli della situazione e tirare fuori certi valori per trovare la prima vittoria. La prossima di campionato è come una finale.
Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Per Fagioli abbiamo scongiurato una micro-fattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica".
