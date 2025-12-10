hellas1903 news Verona verso la Fiorentina, conferma per Al-Musrati

Verona verso la Fiorentina, conferma per Al-Musrati

Il centrocampista libico ha trovato la piena condizione, è pronto per la partita del Franchi
Redazione Hellas1903

Protagonista della partita con l'Atalanta, Moatasem Al-Musrati va verso la conferma per la gara del Verona con la Fiorentina.

Il centrocampista libico ha mostrato, sabato, di avere pienamente ritrovato la condizione.

La sua prestazione è stato di buonissimo livello ed è molto probabile che per lui ci sia spazio da titolare al Franchi.

Quella con l'Atalanta è stata la prima presenza dal via in campionato per Al-Musrati, che a ottobre si era fermato per un problema muscolare.

Adesso è in forma e Paolo Zanetti si prepara a rinnovargli la fiducia.

