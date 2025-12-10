Sono stati designati i direttori di gara di Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 15a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.
Fiorentina-Verona, al Franchi arbitra Colombo
Fiorentina-Verona, al Franchi arbitra Colombo
Il direttore di gara della sezione AIA di Como designato per la partita di domenica
Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)
IV uomo: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)
VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)
AVAR: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)
fonte: hellasverona.it
