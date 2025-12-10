hellas1903 news Fiorentina-Verona, al Franchi arbitra Colombo

gazzanet

Fiorentina-Verona, al Franchi arbitra Colombo

Fiorentina-Verona, al Franchi arbitra Colombo - immagine 1
Il direttore di gara della sezione AIA di Como designato per la partita di domenica
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 15a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

IV uomo: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

AVAR: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Verona verso la Fiorentina, conferma per Al-Musrati
Classifiche a confronto, dopo 14 gare la quota salvezza è più bassa rispetto al 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA