Fallou, Oyegoke e Niasse, in tre per sostituire Belghali

L'esterno destro è con l'Algeria in Coppa d'Africa, le valutazioni su chi giocherà sulla fascia al suo posto

Rafik Belghali sarà impegnato in queste settimane in Coppa d'Africa con l' Algeria e, sulla fascia destra, il Verona cerca soluzioni.

Una è Fallou, schierato in avvio di stagione, prima che Belghali entrasse a pieno ritmo in squadra. Poi, Oyegoke, poco impiegato nella scorsa stagione (è arrivato durante il mercato invernale dagli Hearts) e frenato da un infortunio nel corso di questa.