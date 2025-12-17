hellas1903 news Fallou, Oyegoke e Niasse, in tre per sostituire Belghali

Fallou, Oyegoke e Niasse, in tre per sostituire Belghali

L'esterno destro è con l'Algeria in Coppa d'Africa, le valutazioni su chi giocherà sulla fascia al suo posto
Rafik Belghali sarà impegnato in queste settimane in Coppa d'Africa con l'Algeria e, sulla fascia destra, il Verona cerca soluzioni.

Tre ipotesi da considerare per quel lato del campo, a cominciare dalla partita con il Milan.

Una è Fallou, schierato in avvio di stagione, prima che Belghali entrasse a pieno ritmo in squadra. Poi, Oyegoke, poco impiegato nella scorsa stagione (è arrivato durante il mercato invernale dagli Hearts) e frenato da un infortunio nel corso di questa.

Terza idea, Niasse, che potrebbe essere adattato al ruolo.

Belghali potrebbe saltare fino a sei partite dell'Hellas, dato che la Coppa d'Africa, al via domenica, si chiuderà con la finale del 18 gennaio.

