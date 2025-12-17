Fallou, Oyegoke e Niasse, in tre per sostituire Belghali

Rafik Belghali sarà impegnato in queste settimane in Coppa d'Africa con l'Algeria e, sulla fascia destra, il Verona cerca soluzioni.
L'esterno destro è con l'Algeria in Coppa d'Africa, le valutazioni su chi giocherà sulla fascia al suo posto
Tre ipotesi da considerare per quel lato del campo, a cominciare dalla partita con il Milan.
Una è Fallou, schierato in avvio di stagione, prima che Belghali entrasse a pieno ritmo in squadra. Poi, Oyegoke, poco impiegato nella scorsa stagione (è arrivato durante il mercato invernale dagli Hearts) e frenato da un infortunio nel corso di questa.
Terza idea, Niasse, che potrebbe essere adattato al ruolo.
Belghali potrebbe saltare fino a sei partite dell'Hellas, dato che la Coppa d'Africa, al via domenica, si chiuderà con la finale del 18 gennaio.
