Con Dumfries che si è operato alla caviglia e che sarà out per qualche mese l'Inter cerca un esterno.
Gli occhi delle big su Belghali, ecco chi lo cerca
L'esterno del Verona sotto la lente di tre club
Alfredo Pedullà riporta che il club milanese aveva già chiesto informazioni al Verona su Rafik Belghali prima dell'infortunio al suo giocatore.
L'algerino piace non solo all'Inter, anche Juventus e Roma lo stanno osservando
Belghali ad ora è impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa e non è escluso che al suo rientro possa diventare un uomo mercato.
