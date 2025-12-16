Ammonito con la Fiorentina, Martin Frese era in diffida e sarà squalificato per la partita del Verona con il Milan.
hellas1903 news Frese squalificato e Bradaric out, con il Milan rebus a sinistra per il Verona
gazzanet
Assenze sulla fascia mancina per l'Hellas a San Siro, sulla destra non ci sarà Belghali
Sulla fascia sinistra, dunque, l'Hellas avrà da risolvere un rebus, dato che su quel lato del campo non ci sarà neppure Domagoj Bradaric, sempre out per il problema muscolare accusato nella gara con il Genoa.
Da trovare le opzioni per supplire alle assenze, tanto più che sulla fascia opposta non sarà a disposizione Rafik Belghali, impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa e, peraltro, pure squalificato per una giornata.
