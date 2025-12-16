Ieri il Verona ha svolto un allenamento allo Sporting Center Paradiso.
Verona, due giorni di sosta. Il 28 dicembre la partita col Milan
Verona, due giorni di sosta. Il 28 dicembre la partita col Milan
La ripresa degli allenamenti per i gialloblù è in programma giovedì allo Sporting Center Paradiso
Oggi e domani, sosta per i gialloblù, che nel prossimo turno non giocheranno, visto che il Bologna, l'avversario in calendario, sarà impegnato a Riad per la Supercoppa italiana.
L'Hellas tornerà in campo domenica 28 dicembre con il Milan, a San Siro, nell'anticipo delle 12.30.
La preparazione della squadra, dunque, riprenderà giovedì.
