Il giudice sportivo ha squalificato Paolo Zanetti per un turno dopo l'espulsione per doppia ammonizione in Fiorentina-Verona.
hellas1903 news Zanetti squalificato, salta Milan-Verona. Hellas multato per ritardo all’ingresso
gazzanet
Zanetti squalificato, salta Milan-Verona. Hellas multato per ritardo all’ingresso
Niente San Siro per il tecnico dell'Hellas espulso a Firenze
Il tecnico dell'Hellas non sarà in panchina, dunque, nella trasferta a San Siro contro il Milan del 28 dicembre.
Il Verona, poi, è stato multato con una sanzione di 2 mila euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA