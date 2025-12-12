La Fiorentina ha sconfitto per 2-1 la Dinamo Kiev in Conference League, al Franchi.
Fiorentina, Vanoli: “Bene con la Dinamo Kiev, così anche col Verona”
Il tecnico dei viola: "L'atteggiamento è stato quello che dovremo avere domenica. Per noi è una finale"
Paolo Vanoli, tecnico dei viola, prossimi avversari del Verona, ha commentato: "Volevamo questa vittoria a tutti i costi. Abbiamo tantissime cose da migliorare, dentro di noi ci sono dei fantasmi ma questo è normale. Ho detto ai ragazzi di guardare quello che hanno fatto in campo perché è l'atteggiamento che serve per la prossima partita che è una finale. Ora andiamo in ritiro e recuperiamo. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente"
